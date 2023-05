Weil am Rhein Dreier-Team an der Spitze der TSG

Sportliche Erfolge

Sehr aktiv ist die Abteilung Turnen, die an Mannschaftskämpfen, am Landesturnfest, am Kinderturnfest und dem Dachsbergturnfest teilgenommen hat. Kampfrichterausbildungen, Weiterbildungen und Trainer-Lizenzverlängerungen gehörten dort auch dazu. An der Jahresfeier traten die jüngsten Turnerinnen auf. 30 turnbegeisterte kleine Kinder trainieren am Mittwoch in der Ötlinger Halle beim Kinderturnen. An der Miniolympiade und der Kinderweihnachtsfeier hatten die Kleinen ihren großen Auftritt. Am Vorschulturnen nehmen 26 Kinder teil. Erste Wettkampferfahrungen konnten die Mädchen ab sechs Jahren beim Wintermannschaftswettkampf in Maulburg sammeln. Beim Mädchenturnen ab acht Jahren laufen die ersten Vorbereitungen für die Vereinsmeisterschaft und die Teilnahme am Landeskinderturnfest in Offenburg. Die Großen, das ist eine gemischte Gruppe, nahmen an einem Trainingswochenende in Istein teil, um an neuen Elementen für die kommenden Wettkämpfe zu feilen. Sechs bis zehn Jahre alt sind die Turner der Freitags-Turngruppe Jugend. Einige der Teilnehmer haben bereits die ersten Wettkämpfe erfolgreich gemeistert und es damit auf das Siegertreppchen geschafft.