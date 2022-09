Weil am Rhein Dreiländergalerie: Heftige Kritik an Parkgebühren

Weil am Rhein (ilz). Stadtrat Axel Schiffmann (UFW) platzte in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Dienstagabend der Kragen. In Rage hatte ihn die Nachricht gebracht, dass das Parken an der Dreiländergalerie pro Stunde 1,80 Euro kosten soll. Schiffmann befürchtet vor diesem Hintergrund gravierende negative Folgen für die geplante Fußgängerzone in Weil am Rhein. Denn die Idee, dass die Kunden der Dreiländergalerie nach ihrem dortigen Einkauf anschließend noch einen Abstecher in die Fußgängerzone machen, sei vollkommen unrealistisch, wenn sie pro Stunde 1,80 Euro für ihren Parkplatz bezahlen.