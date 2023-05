Weil am Rhein Dreimal gibt es hochprozentigen Alkohol

Das Jugendschutzgesetz verbietet die Abgabe sowie den Verzehr von hochprozentigen Spirituosen wie Wodka, Schnaps & Co. bei Jugendlichen unter 18 Jahren. Aber werden diese gesetzlichen Bestimmungen auch eingehalten? Dieser Frage wird mehrmals im Jahr bei so genannten Alkoholtestkäufen auch in Weil am Rhein auf den Grund gegangen. Das Ergebnis der jüngsten Tour: In drei von elf getesteten Betrieben kam der Minderjährige zu Hochprozentigem, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.