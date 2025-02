Weil am Rhein: Dreimal pro Woche wird hart trainiert

„Der Boxsport ist ein fester Bestandteil des Weiler Sports“ versichert Trainer Bernhard Haude, der selbst 20 Jahre lang aktiv geboxt hat. Südbadische Meister, badische Meister und süddeutsche Meister waren oder sind beim BC Weil aktiv.

50 Sportler trainieren an jedem Übungsabend

Dreimal in der Woche werde hart trainiert und fast jedes Wochenende sind die Weiler Boxer zu Wettkämpfen in ganz Deutschland oder in der Schweiz unterwegs.