Während eine 48-jährige Frau in der Hauptstraße ihren Einkaufwagen zurückbrachte, hat ein Unbekannter die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und eine Handtasche entwendet. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 18.20 Uhr, nachdem die Frau ihre Einkäufe in ihr in der Hauptstraße geparktes Auto geräumt hatte. Ihre Handtasche verstaute sie unter dem Fahrersitz. Sie verschloss das Auto und brachte ihren Einkaufswagen zu dem auf der anderen Straßenseite liegenden Geschäft zurück. Diese kurze Zeit nutzte ein Unbekannter aus und entwendete die Handtasche. Darin befanden sich Identitätsdokumente sowie Bargeld.