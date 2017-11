Weil am Rhein Dreister Dieb: Zeugin gesucht

Weil am Rhein. In einer Wohnung an der Bühlstraße ist es am Sonntag zu einem dreisten Diebstahl gekommen. Kurz vor 15.30 Uhr schlich sich ein Unbekannter über die offenstehende Hintertür in eine Wohnung. Der Eindringling entwendete im Flur den Geldbeutel sowie den Autoschlüssel. Der Wohnungsinhaber sah mit seiner Ehefrau fern, als er plötzlich einen Arm erblickte. Der Bewohner sprang auf, worauf der Dieb den Autoschlüssel fallen ließ und flüchtete. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf und traf in der Geffelbachstraße auf eine Frau mit einem kleinen Mädchen, welche ihm die Fluchtrichtung zeigte. Der Dieb konnte entkommen. Die Polizei sucht die Frau als Zeugin, Tel. 07621/97970.