Während am Freitag gegen 16.15 Uhr, ein 64-jähriger Mann ein Paket aus dem Kofferraum seines Autos holte, stahl ein Unbekannter eine auf dem Beifahrersitz liegende Laptoptasche, heißt es im Polizeibericht. In der Laptoptasche befand sich unter anderem ein Notebook und ein Mobiltelefon. Der Diebstahl ereignete sich in Friedlingen in der Hauptstraße vor einer Drogerie.