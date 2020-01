Weil am Rhein DRK muss sich gedulden

Aktuell geht der DRK-Vorsitzende davon aus, dass sich erst nach der Fertigstellung des Jugendhauses (Juno II) etwas tun wird – also wenn der im DRK-Domizil angrenzend untergebrachte Kindergarten Bärenfels und das benachbarte Jugendzentrum an die Blauenstraße ziehen. Erst danach folge wohl ein Bebauungsplan für das Gelände an der Riedli-straße sowie die Überlegungen der Nachnutzung als Wohnbebauung. Dies alles könne sich über einige Jahre hinziehen, so Effert, der sich im März bei der Mitgliederversammlung zur Wiederwahl stellen will.

Vor einem Jahr hatte er an gleicher Stelle noch kritisiert, dass man hinsichtlich eines Domizils „noch kein Licht am Ende des Tunnels“ sehe. Erster Bürgermeister Christoph Huber hatte danach den heute gültigen Sachstand klargestellt: Demnach soll das DRK-Domizil an den Sägischopf verlagert werden.