Weil am Rhein Dunkle Jahreszeit: Polizei intensiviert ihre Kontrollen

Weil am Rhein (sif). Die Zahl der Einbrüche, vor allem der Wohnungseinbrüche, steigt wieder an. Für die Polizei ist das nicht überraschend, denn aus Erfahrung weiß sie, dass mit Beginn der dunklen Jahreszeit wieder mehr zwielichtige Personen ihr Unwesen treiben.

Die Polizei sieht jedoch nicht tatenlos zu, sondern reagiert auf diese unerfreuliche Entwicklung – und das mit Erfolg, wie das vergangene Jahr gezeigt hat. „Wir bekämpfen intensiv die Wohnungseinbrüche und die damit verbundenen Diebstähle“, sagt Polizeisprecher Dietmar Ernst auf Nachfrage. Deshalb wird die Polizei – wie schon im zurückliegenden Jahr – mit deutlich mehr Personal gezielte Kontrollen und Aufklärungsaktionen machen. Mit diesem verstärkten Personaleinsatz hat die Polizei gute Erfahrungen gemacht.

„Wir konnten die Zahl der Wohnungseinbrüche deutlich senken und auch einige verdächtige Personen festnehmen“, sagt Ernst, der auch an eine erhöhte Wachsamkeit der Bürger appelliert. Denn diese führte in ein paar Fällen dazu, dass aufgrund von Bürgerhinweisen und einer sofort ausgelöster Fahndung mutmaßliche Einbrecher festgenommen wurden. Auch diese Woche gab ein aufmerksamer Bürger in Bamlach einen wertvollen Tipp, als er nach einem Einbruch das französische Autokennzeichen per Foto festhielt, so dass die Polizei sofort Fahndungsmaßnahmen einleiten konnte.

Polizeisprecher Ernst appelliert auch an die Bürger, sich richtig und sicherheitsbewusst zu verhalten und verweist auf einige von der Polizei herausgegebene Verhaltensregeln:

u Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren! Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

u Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen! Einbrecher finden jedes Versteck.

u Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

u Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück!

u Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei!

u Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, beispielsweise in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.