Weil am Rhein Dur-Akkorde für die gute Laune

„Wir“, das sind bei der Band „Ernstfall“ neben Dominic Ernst (Gitarre und Gesang) der Gitarrist Peter „Freddy“ Krüger und der Bassist Nikolaus „Nikki“ Feuerstein. Alle drei haben zuvor bereits in der Countryband „Jack Sixpack and the Bang Gang“ zusammengespielt, die im Jahr 2008 gegründet wurde und Stücke etwa von Johnny Cash oder Hank Williams gecovert hat. Allerdings habe der Tod des vierten Bandmitglieds und Bluesharp-Spielers Mario Indri im Jahr 2018 eine Lücke hinterlassen, die nicht geschlossen werden konnte. „Es war einfach nicht mehr dasselbe, und bei Auftritten gingen die Blicke der Band häufig nach rechts, wo Mario immer saß“, erinnert sich Dominic Ernst.

Neue Wege gehen

Nachdem die Band im Jahr 2019 ein Album zum Gedenken an Mario Indri eingespielt hatte, reifte zu Beginn des Jahres 2020 der Entschluss, musikalisch etwas Neues auszuprobieren. „Wir haben zwar alle schon in verschiedenen Bands gespielt, aber noch nie etwas in unserer Muttersprache gemacht“, sagt Ernst. Daher stand die Entscheidung, eine Deutschrockband zu gründen, rasch fest. Auch Fabian Ackmann, ebenfalls Mitglied bei „Jack Sixpack“, sollte mit ins Boot geholt werden, es wurde gemeinsam geprobt. „Sein Spiel auf der Kistentrommel Cajun und dem Akkordeon hätte bei einigen Songs sicher gut gepasst“, sagt Ernst. Letzten Endes aber habe man sich nicht einigen können, sodass Ackmann nicht auf dem Debütalbum von „Ernstfall“ zu hören ist.

Jugend und Spaß als Thema

Dieses trägt den Titel „Jungs bleiben Jungs“ und enthält elf Eigenkompositionen, die laut dem Gitarristen und Sänger von „Jugend, Spaß, Alkohol und Mädchen“ handeln. Im ersten Stück des Albums, „Land meiner Träume“, gehe es etwa darum, dass man seine Träume nicht verlieren soll und zumindest in Gedanken überall sein könne, wo man wolle, legt Ernst dar. Das Titelstück „Jungs bleiben Jungs“ hat der Gitarrist im Jahr 2011 gemeinsam mit seinem Freund Sven komponiert. Die übrigen Stücke sind unter anderem mit Hilfe von Dennis Di Blasio und Simon Müller entstanden. Als Backgroundsängerin hat Rebecca Suter, die ebenfalls schon häufig mit „Jack Sixpack“ zusammengearbeitet hat, bei den Albumaufnahmen mitgewirkt. Für das Albumcover konnte der bayrische Karikaturist Georg Zitzmann gewonnen werden, der die drei Musiker in etwas verfremdeter Form gezeichnet hat. Aufgenommen wurde das Album im Tonstudio des Produzenten Frank Schultz in Neuenburg am Rhein.

Unter den elf Songs ist auch eine musikalische Liebeserklärung von Dominic Ernst an seine Frau, die er vor 15 Jahren kennengelernt hat. „Das Stück lässt unsere gemeinsame Geschichte Revue passieren“, sagt Ernst, der heute Vater zweier Töchter ist.

Dur-Akkorde bevorzugt

Musikalisch galt bei der Aufnahme die Maxime, dass Dur-Akkorde den Vorzug vor Moll-Akkorden erhalten sollten, um die Musik eingängig zu halten und damit gute Laune zu verbreiten. „Wir haben auch zwei moll-lastige Balladen auf dem Album, aber im Wesentlichen soll unsere Musik fröhlich sein und zum Abgehen animieren“, sagt Ernst. Anleihen beim Schlager sind durchaus gewollt, zumal Ernst sagt: „Ich finde Schlager ziemlich cool.“ Dass der Bandname „Ernstfall“ zunächst eher unangenehme Assoziationen weckt, ist durchaus gewollt. „Wir mögen diese Doppeldeutigkeit, denn wenn jemand hört, dass es eine Deutschrockband namens Ernstfall gibt, erwartet derjenige eher etwas Schweres.“

Noch kein festes Datum

Wenn die Band ihr Debütalbum veröffentlicht, will sie dieses auch an Konzertveranstalter und Festivalorganisatoren verschicken. Wann es soweit sein wird, ist derzeit aber völlig offen. „Wir möchten dann auch eine Release-Party veranstalten, bei der wir die neuen Songs spielen“, sagt Ernst. Notfalls würde man dann eben zwei- oder dreimal vor reduzierter Zuschauerzahl auftreten, sagt der Vollblutmusiker.

Irgendwann, wenn die Corona-Situation wieder etwas entspannter ist, hofft die Band auf die Erfüllung eines lang gehegten Wunschs: Die Musiker wollen ein Video gemeinsam mit der Schlagersängerin Vanessa Mai aufnehmen. „Vermutlich wird ihr Management nein sagen“, meint Ernst, fügt aber zugleich hinzu: „Toll wäre es schon, denn sie ist musikalisch bei uns schwer angesagt.“

Weitere Informationen: Mehr unter www.ernstfallband.de sowie auf Facebook und Instagram.