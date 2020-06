Weil am Rhein Durch die Krise wandern und helfen

Doch durchziehen will er die Spenden-Aktion auf jeden Fall im Juli, denn: „So viele Benefizveranstaltungen wurden wegen der Corona-Krise abgesagt, jetzt fehlt es überall an finanzieller Unterstützung.“ Die Juli-Wanderung wird zugunsten von Menschen mit Mukoviszidose veranstaltet. Der Erlös geht an den Mukoviszidose-Verein, der Familien mit diesem Gendefekt unterstützt. Auch die Spendenbeauftragte des Vereins, Anke Mattern, habe ihm berichtet, dass es momentan sehr schlecht bezüglich finanzielle Zustupfe stehe. Vor allem, weil viele Familien wegen Corona in finanzielle Engpässe geraten seien. „Wir müssen gemeinsam aus der Krise gehen“, meint Gießler.

Seit zehn Jahren veranstaltet er bereits die Benefiz-Wanderungen. 2011 waren sogar 1000 Wander- und Spende-freudige Menschen dabei. Doch in Corona-Zeiten sei es schwieriger zu planen, da sich die Entscheidungen des Kultusministeriums immer wieder aufs Neue ändern. „Wenn nur 40 bis 50 Menschen kommen, macht es schon einen Unterschied. Und manchmal sind 50 Personen Spende-freudiger als 100 oder 150“, sagt Gießler und fügt hinzu: „Das Denkverhalten hat sich bei vielen verändert. Gerade auch in unserem Nachbarland standen die Menschen für Essensrationen an. Da sieht man, dass noch einiges im Argen ist und dass viele Menschen Unterstützung brauchen.“ Daher hofft er, dass es in Krisenzeiten mehr Menschen geben wird, die ans Spenden denken.

Der Zeitplan für die Wanderung steht schon fest: Man trifft sich um 9.30 Uhr am Weiler Restaurant „Galileo“, los geht es um 9.45 Uhr. Je nachdem, wie viele Wanderer kommen, überlegt Gießler, die Teilnehmer in mehrere Gruppen einzuteilen. „Es sollen nicht alle gleichzeitig am Ziel ankommen“, erklärt er. Zwei Gruppen werden daher auf jeden Fall gebildet. Die eine Gruppe wird nach Ötlingen und wieder zurück wandern. Die Dauer der Wanderung beträgt zirka 1,5 Stunden und die Länge der Strecke beläuft sich auf rund sechs Kilometer.

Die zweite Gruppe geht eine kürzere Strecke. „Gerade für Familien mit Kindern oder für diejenigen, die nicht so weit laufen können oder wollen, geht es zum Vitra-Campus“, kündigt Gießler an. Dort soll es für die Kinder die Möglichkeit geben, auf dem Spielplatz zu toben.

Preise für Kinder

Außerdem erhalten die teilnehmenden Kinder einen Preis. Per Losverfahren können zum Beispiel originale Fanartikel gezogen werden. Auch ein gebrauchter, aber überholter Laptop ist dabei sowie Kinderbücher, die vom Bundesgesundheitsminister gespendet wurden. „Das Losverfahren hebt einfach die Spannung bei den Kindern“, erklärt Gießler. Er erinnert sich noch an ein früheres Losverfahren, bei dem die Auslosung nicht alle glücklich machte: „Wir hatten 2011 von der Deutschen Bahn einen Gutschein im Wert von 150 Euro erhalten. Das Kind, dass den Wertgutschein gezogen hatte, war aber enttäuscht, weil es lieber den Ball für fünf Euro, den es auch zu gewinnen gab, haben wollte. Die Mutter war natürlich von der Wahl ihres Kindes nicht sehr begeistert. Daher hatten wir uns geeinigt, dass die Familie den Bahn-Gutschein bekommt und den Ball zusätzlich für einen guten Zweck kauft. So waren dann alle glücklich.“

In der Adventszeit wird dann die endgültig letzte von Gießler geplante Benefiz-Wanderung stattfinden. Es geht zum Tierschutzverein, der auch mit dem Erlös unterstützt wird. Für die Wanderung am Sonntag, 26. Juli, ab 9.45 Uhr kann man sich bei Thomas Gießler per E-Mail an wanderclub-weil@gmx.net anmelden. Wer nicht wandern will, kann im Internet unter www.altruja.de/schutzengelwanderung-weil-am-rhein für Menschen mit Mukoviszidose spenden.