Weil am Rhein: Durch die Reben wandeln

Die Initiatoren Sabine Theil und Heinz Obrecht am Eingang zum Weinweg Foto: Saskia Scherer

Später schauten sich die beiden Projektleiter beispielsweise in Efringen-Kirchen und Schliengen an, wie so ein Weinweg aussehen kann. Für Weil stand für die Initiatoren fest: Der Weg soll durch die Reben führen. Sie schrieben Texte für insgesamt 50 Schilder. Kostenpunkt für das Projekt: 30 000 Euro. „Niemand wollte zahlen, also wanderte es in die Schublade“, erzählt Obrecht. „Aber es wurde nicht ganz vergessen.“ Vor allem Zeller habe sich für das Thema interessiert und versucht, Sponsoren zu finden. Derer gab es am Ende übrigens so einige.