Weil am Rhein: Durch ganz Weil und die drei Teilorte

Die Hauptstraße entlang

Hinze berichtete darüber, wie es zum Bau der Gartenstadt kam. Auch entlang der Hauptstraße gab es Sehens- und Berichtenswertes aus der Vergangenheit. So seien beispielsweise die Flachbauten, in denen auch die Weiler Zeitung ihre Büros hat, ohne Kamine gebaut worden. Der Architekt hatte diese schlichtweg in seinen Plänen vergessen.

Nach Friedlingen

Nach Friedlingen fuhr der Bus über die sanierungsbedürftige Friedensbrücke. Hier erklärte die Oberbürgermeisterin die Zusammenhänge rund um die notwendigen Arbeiten an der Brücke. Im Rheinhafen wurde der neu gebaute Rheinpark angefahren. Die Wichtigkeit des Handels auf dem Rhein waren für Stöcker ebenso Thema wie die Nutzbarkeit des Rheinpark, die Ansiedlung von Gewerbe und die Entwicklung des Stadtteils Friedlingen. „Märt am Rhi“ – entlang des Rheines führte die Busfahrt vorbei an der Kläranlage zum Weiler Teilort Märkt. Hier berichtete Hinze darüber, wie es dazu kam, dass die Kläranlage errichtet wurde.

Kunst, durchs Fenster gesehen

Auch das Art-Dorf Ötlingen stand auf dem Programm. Einmal das Wein-Dorf hinauf, kurz gewendet, dann ging es wieder hinab in Richtung Haltingen. Bei dieser Fahrt konnten die Fahrgäste die einzelnen Kunstobjekte am Straßenrand, die Ötlingen prägen, sehr gut sehen. „Ochsen“, „Café Inka“ oder „Blick“, Gastlichkeit wird in Ötlingen großgeschrieben.