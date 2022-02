Mehrere Täter sind in der Nacht auf Sonntag zwischen 0.45 und 1.15 Uhr durch eine Glasscheibe in eine Bäckereifiliale an der Römerstraße in Weil am Rhein eingedrungen.

In der Filiale wurde nach Bargeld gesucht, heißt es im Polizeibericht. Die Täter erbeuteten einen kleinen Bargeldbetrag und flüchteten mit der ausgeschlagenen Scheibe vom Tatort.