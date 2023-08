Weil am Rhein Durchschnittliche Auslastung liegt bei 57 Prozent

Gäste äußern sich positiv

Bei 800 bestuhlten Plätzen lag die durchschnittliche Auslastung in diesem Jahr trotz des schlechten Wetters bei 57 Prozent, teilt das Weiler Kulturamt mit. Der meistbesuchte Film war „Sonne und Beton“, gefolgt vom Eröffnungsfilm „Mamma ante Portas“ und „Triangle of Sadness“.

Kulturamtsleiter Peter Spörrer zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden: „Die Verlagerung der Band-Bühne in den Bereich der Natur-Arena kam einerseits bei vielen Gästen gut an und förderte andererseits das Flanieren über das Areal. Das Festivalgelände war insgesamt belebter. Paul Moser hat für uns das Musikprogramm kuratiert und es auf die Filme abgestimmt, was sehr gut funktioniert hat und mehrfach positiv erwähnt wurde.“