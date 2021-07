Weil am Rhein Durststrecke irgendwie überbrücken

„Yournextboyfriend“ hat sich darauf verständigt, erst einmal den neuen Gitarristen einzuführen und sich auf Projekte zu konzentrieren, die nicht zwingend von Live-Publikum abhängig sind. „2019 haben wir unser zweites Album veröffentlicht – daran möchten wir anknüpfen.“

Die Motivation schwindet

Ulrich Senf vom Weiler „Ensemble Petite Fleur“ zeigt sich angesichts der aktuellen Lage „vorsichtig optimistisch“. „Ob unser Ensemble aber Zukunft hat, kann ich derzeit nicht mit Sicherheit sagen.“ Die sechs Musiker, die ein breites Repertoire von Pop, Klassik, aber auch Jazz sowie Chansons präsentieren, hatten sich in der Vergangenheit immer privat bei den Mitgliedern zuhause zum Proben getroffen und jeder sein Instrument selbst mitgebracht. „Das ging dann aber nicht mehr, weil man sich zeitweise ja nur in ganz kleinem Rahmen verabreden durfte.“

Über Mail habe man in den vergangenen Monaten Kontakt gehalten. „Im Sommer 2019 haben wir uns auch mal draußen zum Singen und Musizieren getroffen – und im vergangenen Herbst im ,Rebstock’ in Haltingen sogar noch ein Konzert gespielt“, erinnert sich Senf. Dennoch sei es durch die Pandemie deutlich erschwert gewesen, die Motivation über die lange Zeit ohne gemeinsames Musizieren aufrecht zu erhalten. „Man hat im Moment keine bestimmten Ziele vor Augen, Konzerte, auf die man sich vorbereiten könnte.“ Trotzdem will das Ensemble Wege finden, auch in Zukunft wieder etwas gemeinsam zu präsentieren.

Zu zweit statt mit sieben

Ihre Swing- und Blues-Nummern oder Latinosongs haben die „Hot Pepper Stompers“ seit langem nicht mehr gemeinsam gespielt, berichtet Band-Saxofonist Hansi Kolz. „Die Proben sind in den letzten Monaten natürlich alle ausgefallen und momentan haben wir als Band auch keine Buchungen oder Anfragen für Auftritte.“ Zu siebt musizieren sie normalerweise, Kolz tritt gerade allerdings nur im Duo oder Trio bei privaten kleinen Feiern auf.

Die Musikfestivals und Veranstaltungen in Weil und im Umland, an denen die Band in der Vergangenheit häufig mitwirkte, sind bis auf wenige Ausnahmen alle abgesagt. Kolz: „Man arbeitet eben so ins Blaue hinein, das ist nicht gerade motivierend.“ Das Repertoire der Musiker sei zwar eingeübt und viel Vorbereitungszeit daher gar nicht zwingend nötig, „aber für dieses Jahr sehe ich keine Möglichkeiten, mit sieben Mann größere Konzerte zu spielen“.

Obwohl man für das vergangene Jahr diverse Auftritte geplant habe, die pandemiebedingt alle abgesagt werden mussten, ist sich Kolz unsicher, ob die Band weiterhin Bestand haben wird. „Es liegt alles auf Eis. Ich weiß noch nicht, ob wir das als Band schaffen.“

Es bleibt bei Ideen

Das „Ensemble Willa Musica“, das zu fünft Barockmusik spielt, hat seit einem Jahr nicht geprobt. „Wir hatten diverse Ideen und Projekte in Planung, allerdings konnte nichts davon stattfinden“, beschreibt Ensemble-Mitglied Tonio Paßlick. Das „Projektensemble“ probt allerdings ohnehin nicht regelmäßig gemeinsam, sondern lediglich für geplante Auftritte. „Wir sind alle Musiker und haben ein gemeinsames Repertoire, das wir bei Bedarf abrufen können.“ Dennoch sei es für ein harmonisches Zusammenspiel und einen guten Klang wichtig, sich zum Proben zu sehen, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern und sich aufeinander abzustimmen. Da noch unklar sei, wie sich die Situation weiter entwickle, haben die Musiker für den Sommer keine Auftritte geplant, wollen aber im Herbst zuvor geplatzte Kirchenkonzerte nachholen.

Ein respektvoller Umgang mit der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen ist dem Ensemble wichtig, „auch wenn wir natürlich alle gerne wieder richtig einsteigen würden“, sagt Paßlick.

Obwohl Kulturveranstaltungen seit rund einer Woche wieder in größerem Rahmen erlaubt sind, sind die aktuell geltenden Auflagen der „3G´s“ (geimpft/genesen/getestet) und besonders die Abstandsregelung für viele Weiler Musiker nach wie vor Grund genug, noch keine größeren Auftritte zu planen. Innen dürfen sich 500 und draußen bis zu 1500 Personen versammeln, die Maskenpflicht gilt ab 300 Personen.