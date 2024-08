Weil am Rhein: Edle Tropfen und eine besondere Aussicht

Namensgebende Flammen Foto: Norbert Sedlak

Nicht nur die Plätze an den einzelnen Ständen waren von etwa 19 Uhr an zunehmend gut besetzt, die Besucher setzten sich auch auf die Bänke entlang des Weinwegs oder ließen sich an den Wegesrändern nieder und genossen die schöne Stimmung, die Ruhe und die Abendsonne. Sie waren durchweg gut gelaunt, probierten die edlen Rebensäfte sowie die kulinarischen Köstlichkeiten und hatten Freude an der Geselligkeit.