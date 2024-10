Die Wende bringt Gerichtsrat Walter. Souverän verkörpert von Carmine Melino, zieht Walter von Dorfrichter zu Dorfrichter, prüft Prozesse auf ihre Formalitäten und trieb damit bereits einen Richter fast in den Selbstmord. Nun begleitet er eine Gerichtsverhandlung, bei der alle einander kennen und behaupten: „Ich hab ihn nicht zerbrochen, diesen Krug“. Unklar ist, was das Musterbild selbstgerechter Wohlanständigkeit Frau Marthe (Anja Meyer) härter trifft: Will sie Rache für die befleckte Ehre ihrer Tochter Eve (Eva Winter) oder für den Verlust ihres heiß geliebten Krugs? Richter und Täter Adam, zu Prozessbeginn noch in kraftvoller Pose auftretend, katzbuckelt rasch vor dem Gerichtsrat, versucht, den Trinkfesten mit Wein einzulullen, stellt suggestive Fragen an die Zeugen und will mit allen Mitteln den Verdacht auf Andere lenken, allen voran Eves Ex-Verlobter Ruprecht (Marc Stadelmann).