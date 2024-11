Weil am Rhein: Ehrungen für Hans-Rudi Lienin und Dietmar Fuchs

Lienin ließ es sich nicht nehmen und ließ seine närrischen Jahre Revue passieren. So oft wie an diesem Abend gab es in den vergangenen Zunftabenden noch keinen stehenden Applaus. Von den Anfängen über das „Trio Caramba“ mit dem unvergessenen „D`Schissi isch verschtopft im erschte Schtock“ bis zu seiner Paraderolle als „Schweizer“ rief er die Glanznummern ins Gedächtnis.