Weil am Rhein Eigene Stadt und Kommunalpolitik kennenlernen

Gemeinsam mit den Kindern soll Weil am Rhein erkundet und ihnen die vielen Angebote der 3-Länder-Stadt nähergebracht werden. Acht Kinder waren deshalb zu Fuß von Friedlingen hinauf ins Rathaus gelaufen, wo sie von Oberbürgermeister Wolfgang Dietz begrüßt wurden. Thema an diesem Nachmittag, die Mädchen und Jungen treffen sich immer donnerstags für zwei Stunden, waren das Rathaus selbst, die Kommunalpolitik und das Jugendparlament, das gleich selbst mit fünf Vertretern vor Ort weilte, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Was machen eigentlich die Mitarbeiter der Stadtverwaltung? Oberbürgermeister Wolfgang Dietz zeigte die vielfältigen Aufgaben anhand der Schulen, Sportplätze oder der Musikschulen auf. Rathaus-Mitarbeiter, so berichtete er, mähten beim Bosporus FC Friedlingen den Rasen, sorgten in den Schulen dafür, dass alles in Ordnung sei, oder kümmerten sich um die musikalische Ausbildung.