Weil am Rhein Ein äußerst engagiertes Paar

Im Gesangverein Ötlingen sang er mit und seine Frau Renata gehört dem dortigen Frauensingkreis an. Beide sind sie Gründungsmitglieder des Fördervereins Dorfstube, in dem Renata Buck 26 Jahre lang den Vorsitz inne hatte. Den Square-Dance pflegten sie lange Jahre als schönes gemeinsames Hobby. Zehn Jahre Vorsitzender und weitere fünf Jahre zweiter Vorsitzender bei den Square-Dancers verbindet Joachim Buck ebenfalls mit dieser Zeit. Und Joachim Buck, der in den 1970er-Jahren in die FDP eintrat, war sechs Jahre Ortsvorsitzender, dann stellvertretender Vorsitzender und bis vor einem Jahr immer an den Wahlständen anzutreffen.

Für seine Frau Renata, die acht Jahre lang Vorsitzende im Städtepartnerschaftsverein war, ist die damalige Entscheidung für Trebbin etwas, an das sie sich gerne erinnert. Renata Buck war auch viele Jahre Berichterstatterin für die Weiler Zeitung.

Viele schöne und tiefe Freundschaften zu den Ötlingern pflegen sie noch heute. Jedes Jahr halfen sie beim Herbsten mit. Dass das in diesem Jahr aus Altersgründen nicht mehr möglich ist, bedauern beide. Erinnerungen an schöne Reisen nach Hongkong oder Vietnam sind unter anderem auch geblieben.

Renata Buck stammt aus Königsberg, ihr Mann Joachim ist in Kiel geboren. Kennengelernt hat sich das Paar in Kiel, als beide Werkstudenten waren. In Kiel wurde auch geheiratet. Zwei Kinder, die Tochter Caroline, die in London lebt, und der Sohn Christian, der derzeit als Krisenbeauftragter für das Auswärtige Amt tätig ist, wurden dem Paar geschenkt. „Leider können die Kinder aus beruflichen Gründen und wegen der aktuellen Lage nicht mit uns feiern“, bedauern Renata und Joachim Buck. Den Jubeltag werden sie in kleinem Rahmen mit Freunden und Wegbegleitern begehen.

Unsere Zeitung gratuliert dem Jubelpaar ganz herzlich.