Weil am Rhein Ein Allheilmittel gibt es nicht

Von Ingmar Lorenz

Weil am Rhein. Die ehemalige Filiale der Buchhandlung „Thalia“ steht bereits seit einiger Zeit leer. Der Grund ist auf den Plakaten, die in den Schaufenstern hängen, zu lesen: Das Geschäft ist umgezogen und befindet sich nun in der Dreiländergalerie. Direkt nebenan, im Modegeschäft in der ehemaligen Tourist-Info, weisen Plakate auf einen Räumungsverkauf hin. Gleiches gilt für das Geschäft „Carisma-Mode“ neben dem Eiscafé. In den Geschäftsräumen weiter oben hat der „Street One Store“ vor einiger Zeit geschlossen. Allerdings wird zugleich nach Fachkräften für eine Neueröffnung gesucht. Denn es steht bereits fest, dass das Geschäft an gleicher Stelle fortgeführt wird. Die Neueröffnung ist für Januar geplant.