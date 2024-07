Weil am Rhein: Ein ausverkaufter Kino-Abend, an dem alles stimmte

Volle Reihen vor dem Filmstart Foto: Oliver Welti

Was nicht heißt, dass nun nichts mehr da gewesen wäre für die Kinogänger: Pommes Frites und Flammkuchen, Popcorn und Eis lockten frisch gemacht an den Ständen auch noch in der Filmpause am späten Abend. An den Getränkeständen bildeten sich immer wieder lange Schlangen.

Beste Laune herrschte bei den Helfern an den Ständen, ob sie nun ehrenamtlich im Einsatz waren oder nicht: „Es läuft“ sagt freudestrahlend ein Helfer an Volker Scheurers „Kieswerk-Tresen“, als in der Filmpause wieder Glas um Glas und Flasche um Flasche über die Theke wandert.

Ein Gläschen vorweg... Foto: Oliver Welti

Wenn es nach den Engagierten ginge, könnte der zweite Abend genauso werden, vielleicht sogar noch besser, wenn am Samstag „Der große Gatsby“ auf dem Programm steht.