Weil am Rhein Ein beispielhaftes Baudenkmal

Zunächst ging es um die Planung und Entstehung der Gartenstadt sowie deren Architektur. Infolge des Ausbaus der Eisenbahnverbindung auf Weiler Gemarkung mit der alleinstehenden Musteranlage in Haltingen, der Fertigstellung des Rangierbahnhofs in Basel sowie des Badischen Personenbahnhofs kamen auch Arbeiter von weiter her, etwa aus Hamburg, um in Weil Arbeit zu finden. Denn schon damals fuhr die Bahn von Hamburg-Altona bis zur Weiler Leopoldshöhe. Diese wohnten in den Jahren um 1910 in beengten und unhygienischen Verhältnissen. Es gab dort keine sanitären Anlagen, und Lungentuberkulose war keine Seltenheit.

Die einstige Utopie, die Ebenezer Howard in seinem 1902 veröffentlichten Werk „Garden Cities of Tomorrow“ aufbringt, greift Adolf Lorenz 1914 für seine Planung auf der Leopoldshöhe aus. Es sollte eine Verbindung von Stadt und Land entstehen. Erholungsräume für Arbeiter sollten geschaffen werden, in denen sie sich auch gesund betätigten könnten. Bereits 1915 nahm der Bau dieses Gegenentwurfs zu den Arbeitervierteln der Industriestädte in der Gründerzeit Form an. Ziel war auch, bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Entsprechend sorgten genossenschaftliche Organisationen dafür, dass besitzlose zu besitzenden Arbeitern wurden, die sich über kleinere Beiträge über die Zeit ein lebenslanges Wohnrecht sicherstellen konnten. Das orthogonale Straßenraster gab es bereits in der griechischen Antike. Es folgt einem bestimmten Prinzip. Typenhäuser garantieren eine optimale Grundstücksausnutzung und gleichberechtigte Wohnstandards. Hierbei wurden bei der Planung der Gartenstadt Doppel-, Einzel- und Reihen- und auch Blockhäuser vorgesehen. Solche Gartenstädte entstanden damals auch mit der Absicht, genug Platz für Vorgärten zu schaffen. Später wurde ungefähr die Hälfte der Vorgärten für die Verbreiterung der Straße für den Autoverkehr „weggenommen“. Die Häuser sind in Richtung Ost-West oder Süd-Nord ausgerichtet und am Ende jeder Straße steht meist ein Abschlusshaus als Riegel, unter anderem auch als Windschutz. Bis 1964 gab es keine Kanalisation, sondern Sickergruben, die geleert werden mussten und heute überbaut sind. Kohle und Holz zum Feuern wurden unter dem Dach gelagert. Die Badewanne war im Keller oder im Schopf.