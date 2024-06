Bei einer Schweigeminute wurde in der heutigen Sitzung der Amtsleiter dem allseits bekannten und beliebten Kollegen gedacht, der fast 50 Jahre für die Stadtverwaltung Weil am Rhein wirkte und Ende August in den verdienten Ruhestand gegangen wäre, teilt die Stadtverwaltung mit. Es fiel allen Beteiligten sichtlich schwer, zur Tagesordnung der Sitzung überzugehen.

Neben administrativen und organisatorischen Angelegenheiten, wie dem Einrichten von Diensthandy und iPad und der Bearbeitung voller Postmappen, nahm die frisch gebackene Oberbürgermeisterin auch gleich am Premierentag an zwei Videokonferenzen teil. So fand nicht nur das Bürgermeister-Forum des Landkreises statt, sondern kurzfristig auch ein digitales Treffen mit Innenminister Thomas Strobl, bei dem die tödliche Messerattacke auf den Polizisten in Mannheim behandelt wurde.