Weil am Rhein Ein bis heute prägender Schritt

Festakt mit Polit-Prominenz

Für die Erhebung zur Großen Kreisstadt gab die Landesregierung am 26. Oktober 1971 grünes Licht. Am 1. Januar 1972 wurde sie rechtskräftig, auch wenn der damalige Landesinnenminister Walter Krause die Erhebungsurkunde erst am 14. Januar bei einem großen Festakt übergab. Die gesamte regionale Polit-Prominenz hatte sich zu diesem Ereignis im Weiler Rathaus eingefunden, samt Gästen aus der Schweiz und aus Frankreich. Es wurden zahlreiche Reden gehalten und Glückwünsche ausgesprochen. Unser Redakteur hielt all das in einem fast ganzseitigen Bericht fest, der völlig ohne Bilder auskam. Die Fotos fanden Platz auf einer eigenen, daneben liegenden Seite.

Kleine Anekdote: Offenbar hatte es unserem Redakteur abseits der Wortbeiträge auch das Kalte Buffet für die mehr als 300 Gäste angetan. Dessen Erwähnung schaffte es denn sogar in die Unterzeile des Berichts und wird im Text – ganz im Gegensatz zum sonst sehr sachlichen Stil – als „zauberhaft arrangiert“ beschrieben.

Im Wesentlichen hat der Journalist in seinem Artikel jedoch die vielen Beiträge der anwesenden Politiker wiedergegeben: Der damalige Landesinnenminister etwa verwies in seiner Ansprache auf die Rangerhöhung für die Stadt Weil am Rhein auf der einen sowie die Fülle weiterer Aufgaben auf der anderen Seite. Dabei schnitt Krause auch den Prozess der Gemeindereform an und betonte, dass dieser im Fall von Weil am Rhein nicht ausschlaggebend für die Erhebung zur Großen Kreisstadt gewesen sei. Tatsächlich war im Jahr 1972 lediglich Ötlingen eingegliedert worden. Haltingen und Märkt sollten erst im Jahr 1975 folgen.

Dass Krause in seiner Rede bisweilen abschweifte, wurde ihm in einem später erschienenen Artikel angekreidet. Er hätte sich stärker darauf konzentrieren sollen, was die Erhebung für die Stadt Weil am Rhein bedeutet, so die Meinung des Redakteurs, der bei dieser Gelegenheit übrigens erneut das Kalte Buffet erwähnte, diesmal aber, um auf die hohen Kosten dafür hinzuweisen.

Aus heutiger Sicht haben Erwähnungen von Themen abseits der Erhebung aber durchaus ihren Reiz. Ein Beispiel: Die Zollfreie Straße wurde von den Rednern noch als ein mehr oder weniger ferner Wunschtraum gesehen, ist heute aus dem Alltag vieler Menschen hingegen kaum noch wegzudenken.

Übrigens: Ein beliebtes Bildmotiv waren bei der Berichterstattung 1972 die neuen Ortstafeln, die fortan die Bezeichnung „Große Kreisstadt“ trugen. 50 Jahre später sind die Tafeln nun vor dem Hintergrund der angestrebten Zusatzbezeichnung „3-Länder-Stadt“ erneut ein Stück weit ins Zentrum des Interesses gerückt.

Bei der Recherche zu geschichtlichen Themen und beim durchstöbern alter Zeitungen sticht bisweilen die Ähnlichkeit der Themen damals und heute ins Auge; im Grund nicht verwunderlich, wurden doch bereits vor 50 Jahren Polizeimeldungen zu Verkehrsunfällen oder Einbrüchen veröffentlicht, auf die Touren des Schwarzwaldvereins hingewiesen und aus den Gemeinderatssitzungen berichtet. Stutzig wird man indes beim Blick auf die Spitzenmeldung in der Ausgabe unserer Zeitung vom 3. Januar 1972. Diese trägt den Titel „Impftermine in Weil“. Ein Blick in den Text bringt dann aber Klarheit: Natürlich ging es damals nicht um den Schutz vor Corona, sondern um ein Mittel gegen Kinderlähmung.