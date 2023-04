Weil am Rhein Ein Blick in die „Hölle“

1000 Grad Celsius

Ein Schauglas am Ofen 2 in 15 Metern Höhe zeigt das Innere: „Hier können Sie einen Blick in die Hölle werfen“, meint Besucherführer Paul Gutzwiller. „Dort herrscht eine Temperatur von 1000 Grad Celsius.“ Bei der Betrachtung des Rosts von 50 Quadratmetern müssen die Besucher das Visier des Schutzhelms schließen. So heiß ist es immer noch.

Zwei Öfen verbrennen im 24-Stunden-Betrieb 650 Tonnen, im Jahr 235 000 Tonnen Müll aus Basel-Stadt und Land, dem Landkreis Lörrach, dem unteren Fricktal mit Rheinfelden und dem Laufental. Die Regelung mit dem Export in die Schweiz, der eigentlich nicht zulässig ist, ergab sich durch die Tatsache, dass die Anlage 4 500 Tonnen giftigen Filterstaub pro Jahr produziert, der im Salzstock Kochendorf in Hohenlohe eingelagert wird. Im Gegenzug wird der Müll aus dem Landkreis in Basel verbrannt.