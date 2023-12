Rückblick

Unter anderem strich Kühl den Besuch der Römervilla in Grenzach-Wyhlen und den beeindruckenden Vortrag von Professor Thomas Schnabel zur kollektiven Erinnerung an die revolutionären Umtriebe 1848 heraus. Ein Blick hinter die Kulissen des Dreiländermuseums setzte die Reihe der „Werkstattbesuche“ fort. Als bekannt wurde, dass am Röttler Schloss Ausgrabungen im Gange sind, organisierte der Verein kurzfristig einen Besuch bei den Archäologen.

Auf Einladung des Bartenheimer Geschichtsvereins besuchten Mitglieder das „Val de Mühlgraben“. Otto Imgraben war dabei ein kundiger Vermittler. Der Gegenbesuch führte die Elsässer in die Rhein-Ausstellung des Altweiler Museums am Lindenplatz, durch die Siegert Kittel führte.