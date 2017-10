Weil am Rhein Ein Bürger verhält sich vorbildlich

19:55 Frankreich entzieht Unkraut-Mittel von Bayer die Zulassung

19:42 Jamaika-Runde beim Thema Zuwanderung uneinig

18:42 Bedrohte Säugetiere und Fische erhalten mehr Schutz

18:40 Katalanisches Parlament berät über weiteres Vorgehen

Barcelona - Das katalanische Parlament ist zu seiner mit Spannung erwarteten Sitzung über das weitere Vorgehen im Katalonien-Konflikt zusammengekommen. Es könnte die Unabhängigkeit der Region erklären oder sich für Neuwahlen aussprechen. Im Falle einer Unabhängigkeitserklärung will die Zentralregierung in Madrid hart durchgreifen. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hatte in einer Rede zuvor Neuwahlen abgelehnt. In vielen Medien war zuvor berichtet worden, er werde Neuwahlen am 20. Dezember ansetzen.