Weil am Rhein Ein frohes Fest in traurigen Zeiten

Weil am Rhein (sc). Wie begehen Weiler Bürger das frohe Fest? Unsere Mitarbeiterin Anita Indri-Werner hat sich in der Stadt umgehört.

Ingrid Klute: Wir feiern so, wie in den vergangenen Jahren auch, im engsten Familienkreis. Das sind gerade einmal fünf Personen. Obwohl in diesem Jahr scheint mir alles bedrückender zu sein. Die Ungewissheit der Umstände zwingen zum Lernen und zum Hin- und Annehmen. Wir wissen alle nicht, was noch auf uns zukommt. Das ist es, was diese Weihnacht anders macht. Ich will das Gute und Schöne sehen, denn ich denke, die Pandemie stellt uns die Lebensaufgabe, die Zeit bewusster wahrzunehmen. Sibylle Jehle: In diesem Jahr bin ich Oma geworden. Mit einem Enkelkind wird es eine besondere Weihnacht werden. Mein Bruder wird kommen und auch meine Kinder. Geschenke wird es keine geben. Die Hauptsache an diesem Weihnachtsabend ist das Zusammensein. Ich hoffe sehr, dass dieser Irrsinn bald aufhört. Die Gesellschaft ist gespalten und die Hysterie empfinde ich als furchtbar. Lukas Salomon: An Heiligabend wird in meiner Familie eine Oblate aufgeteilt. Wir werden ein Fischgericht essen und danach findet die Bescherung statt. Die Großeltern wohnen weiter weg, so dass sie nicht bei uns sein können. Für mich ist das eine Weihnacht, so, wie sie immer war. Die Geschenke habe ich frühzeitig besorgt. Ich bin durch den Lockdown nicht in Schwierigkeiten gekommen. Der Weihnachtstrubel mit den vielen Lichtern und der Geschäftigkeit, das fehlt mir. Zwar finde ich es gut, eine Maske zu tragen, dennoch es ist irgendwie nervig.