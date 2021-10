Weil am Rhein Ein großer Schritt in die Zukunft

Der neue Bau fügt sich harmonisch in die Bestandsgebäude ein. Das hat allerdings nicht in erster Linie ästhetische Gründe, sondern ist den Arbeitsprozessen geschuldet, erklärte Präg. Der neue Bau ist unter anderem direkt mit dem Materiallager verbunden. Die Technik, die zum Einsatz kommt, ist hochmodern. So kümmern sich beispielsweise fahrerlose Fahrzeuge im Inneren um alle Aufgaben im Bereich Transport. Sie holen etwa Rohmaterial aus dem Lager und bringen es selbstständig dorthin, wo es gerade gebraucht wird. Dabei, so legte Präg dar, bewegen sich die grünen Fahrzeuge, die rein äußerlich vage an einen kleinen Gabelstapler erinnern, nicht entlang bestimmter Wege, die etwa durch einen im Boden verlegten Kupferdraht oder ähnliches festgelegt sind. Vielmehr kommt eine Art GPS-System zum Einsatz. Das bedeute auch, dass die Wege selbstständig festgelegt und optimiert werden können. Daher übernehmen die Fahrzeuge auch zunehmend Transportaufgaben, die über die Beschaffung des Rohmaterials hinausgehen.

„Der absolute Clou ist aber die Industrie 4.0“, betonte Präg. Denn die technischen Einrichtungen im Erweiterungsbau, also auch die selbstständig fahrenden Transporter, stehen im permanenten Austausch miteinander.

Wie im Rahmen einer Betriebsbesichtigung deutlich wurde, stimmen sich die Elektrofahrzeuge etwa dahingehend ab, welche Aufgaben als nächstes anstehen oder wann welches Fahrzeug an die Ladestation muss. Befindet sich auf dem gewählten Weg ein Hindernis, wird selbstständig ein neuer Weg gesucht. Sich in dem zweigeschossigen Erweiterungsbau mit dem Aufzug von einem Stockwerk aufs andere zu begeben, ist für die autonomen Fahrzeuge ebenfalls kein Problem.

Arbeitsprozesse der Mitarbeiter optimiert

Aber auch die Arbeitsprozesse für die Mitarbeiter wurden optimiert und entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Über Tablets an den Werkzeugwagen können beispielsweise Schaltpläne oder andere wichtige Informationen direkt vor Ort abgerufen werden. Der Weg zum Computer im Büro entfällt, was für die Mitarbeiter eine enorme Zeitersparnis bedeutet. Bei der Instandhaltung der Maschinen kommen ebenfalls moderne Geräte zum Einsatz. Prozesse mit Fachleuten können so abgestimmt werden, als wären diese vor Ort, selbst wenn sie sich hunderte Kilometer entfernt aufhalten. Videobrillen der neuesten Generation machen es möglich.

Diesen Schritt in die Zukunft hat sich ARaymond einiges kosten lassen: Rund zehn Millionen Euro wurden in die neuen Anlagen und damit auch in den Standort Weil am Rhein investiert.

Da das Projekt, mit dem die Produktionsfläche im Kunststoffbereich um 3960 Quadratmeter vergrößert wurde, nur als Gemeinschaftsleitung habe gestemmt werden können, ging Prägs Dank an die Beteiligten Fachbüros, an die Stadt Weil am Rhein sowie an die gut 1400 Mitarbeiter, die an den Standorten Weil am Rhein und Lörrach beschäftigt sind.