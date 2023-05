Weil am Rhein Ein grüner Ort der Ruhe

Gerhard Hugenschmidt (3.v.l) und Harald Haug (3.v.r.) übergaben insgesamt 70 Gießkannen für den Friedhof an die Stadt, die (v.l.) Stephan Fischer, Anja Busse, Ellen Nonnenmacher und Martin Gruner gerne entgegennahmen. Foto: Saskia Scherer

Ellen Nonnenmacher, Leiterin des Rechts- und Ordnungsamts, wies auf den reichen Baumbestand auch auf dem Hauptfriedhof hin, der möglichst erhalten werden soll. Hugenschmidt kritisierte das Gebot, möglichst heimische Sorten zu pflanzen. „Wenn die auch kaputtgehen, bringt das nichts.“ Die Birke verliere man aufgrund der Trockenheit, auch Bergahorn, Hainbuche und Winterlinde kämen damit nicht zurecht, weiß Fischer. Er setzt darum auf Sorten wie Libanonzeder, Pinie, Eukalyptus und Taschentuchbaum. „Diese Probleme haben aber alle Kommunen. Das und der Nutzungswandel sind die größten Herausforderungen“, meinte Haug.

Details

Diebstähle und Hausmüll

Von einem „Allgemeinproblem der Bevölkerung“ bleibt auch der Weiler Hauptfriedhof nicht verschont, berichtete Friedhofsgärtner Gerhard Hugenschmidt: Ein Viertel bis ein Drittel des dort entsorgten Mülls seien privater Hausmüll und Grünschnitt. Zum Teil werde sogar Fleisch entsorgt, was Ratten anlocke. Auch vor Diebstahl schrecke mancher nicht zurück, berichtete Anja Busse – ob nun Grablichter oder Grabschmuck. Sie habe momentan viele Beschwerden auf dem Tisch. Oft seien es bestimmte Gräber, sogar bei einem Kind. Es seien auch schon entwendete Blumen auf anderen Gräbern wieder aufgetaucht, weiß Hugenschmidt. „Das habe ich auch schon erlebt“, ergänzte Busse. „Aber wie will man das beweisen?“ Betroffen sei hauptsächlich der Hauptfriedhof. In den Dörfern „guckt man aufeinander“. Dafür werde in Märkt viel Grünschnitt entsorgt, weil der Friedhof so abgelegen liegt, so Hugenschmidt. Das Thema Vandalismus habe sich beruhigt. „Vor zehn Jahren wurden hier noch Grabsteine umgeworfen“, wusste Hugenschmidt zu berichten.

70 Gießkannen überreicht

Seit 1997 existiert eine Kooperation mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner in Weil, erinnerte Bürgermeister Martin Gruner. Im April wurde diese um weitere fünf Jahre verlängert. „Es ist ein Erfolgsmodell.“ Um einen „kleinen Bedarf zu decken, der immer auf Friedhöfen besteht“, wie der geschäftsführende Vorstand Harald Haug sagte, hatten die Friedhofsgärtner als Geschenk 70 Gießkannen mitgebracht.