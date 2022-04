Weil am Rhein Ein intensives Jahr 2021

Besonders herausfordernd für die Verantwortlichen des Familienzentrums Wunderfitz in Weil am Rhein war im vergangenen Jahr nicht nur Corona, sondern auch der Umzug in die neuen Räume an der Gustave-Fecht-Straße, wie Vereinsvorsitzende Halka Dupy in der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend bilanzierte.