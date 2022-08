Weil am Rhein Ein Jahr mit Trockenheit und Hagel

Von Ingmar Lorenz

Weil am Rhein. Aufgrund des Hagels sei es „nicht so erfreulich“, beschreibt Michael Heintz, Geschäftsführer der Genossenschaft Haltinger Winzer, die allgemeine Situation in den Reben. Die Schadensquote liege in manchen Lagen bei bis zu 80 Prozent, berichtet er. Ähnlich beziffert auch Werner Röschard vom gleichnamigen Weiler Weingut die Schäden, die bei dem Unwetter am 30. Juni entstanden sind. Der Hagelschlag kann unterschiedliche negative Auswirkungen auf die Reben haben. Werden die Trauben in Mitleidenschaft gezogen, trocknen die Beeren aus und die Stile werden braun. Genau das lässt sich derzeit an vielen Pflanzen beobachten.