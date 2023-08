Weil am Rhein Ein Koffer voller Erinnerungen

Einer der Ehrenamtlichen ist der 16-jährige Cosmo. Er ist das dritte Mal dabei und wahrscheinlich auch das letzte, da er im nächsten Jahr seine Ausbildung beginnen will, erzählt er. Damals, im Jahr 2021, wurden er und Freunde von ihm vom Leiter des Jugendzentrums in Haltingen gefragt, ob sie mitmachen wollen. Da sie die Kinder sowieso kannten, haben sie zugestimmt, erklärt Cosmo. „Es ist eine Woche in den Ferien, die opfert man gerne.“ Neben der Station in Haltingen ist der 16-Jährige meistens auch in der Woche der Realschule dabei.

Neben Betreuern, die jedes Jahr mitmachen, gibt es auch Kinder, die immer wieder kommen, berichtet Sarli. Kinder zwischen sechs und zwölf können ohne Anmeldung vorbeikommen. Jüngere dürfen nicht kommen, da es sonst Probleme mit der Aufsichtspflicht gebe. Einige Kinder, die jetzt zum letzten Mal als Teilnehmer dabei sein dürfen, haben schon ihre Bereitschaft erklärt, in zwei Jahren als Betreuer wiederzukommen, erklärt Sarli.

Drei Wochen Spielbus

Der Spielbus hat für die Kinder von 9.30 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die große Party steigt dann am Freitag mit Musik, Kindercocktails und Limbo. Und der Koffer voll gepackt mit Erinnerungen.

In der nächsten Woche ist er dann bei der Realschule Dreiländereck zu finden und die Woche darauf im Rheinpark in Friedlingen, berichtet die Leiterin der Stadtjugendpflege, Verena Eyhorn. Am Standort bei der Realschule sei man unabhängiger vom Wetter, da sie dort unter das Dach ausweichen könnten.