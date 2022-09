Weil am Rhein Ein Konzept, das überzeugt

Von Ingmar Lorenz

Weil am Rhein. Im Großen und Ganzen entsprechen die Pläne dem Wettbewerbsbeitrag, mit dem Strenger seinerzeit den Zuschlag für die Entwicklung des Gebiets erhalten hatte. Die damals vorgesehenen 211 Wohneinheiten sind auf 216 angestiegen, die Gesamtzahl der Wohnfläche beläuft sich in der aktuellen Planung auf 15 200 Quadratmeter, was ein Plus von 200 Quadratmetern im Vergleich zum Wettbewerbsbeitrag bedeutet. Abgenommen hat hingegen die Anzahl der Auto-Stellplätze. Statt mit 211 plane man nun mit 189 Abstellmöglichkeiten, erklärten Daniel Hanemann und Thomas Koch von der Strenger Holding. Diese Reduzierung ergebe sich aus der guten Anbindung Friedlingens an den ÖPNV. Zudem sei geplant, so Koch, dass in der Tiefgarage insgesamt zehn Car-Sharing-Plätze entstehen sollen. Dieses Modell wurde von den Ratsmitgliedern in diversen Wortmeldungen gelobt.