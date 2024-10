Weil am Rhein: Ein Künstler voller faszinierender Facetten

Glasfenster in Kirchen gestaltet

Seine künstlerischen Wurzeln hat er in der Arbeit mit Glas, führt Brutscher aus. So hat er in Zusammenarbeit mit dem Architekten Egon Eiermann die Mathäuskirche in Pforzheim mit bunten Glasfenstern ausgestattet. Eine Exkursion dorthin sei im Rahmen der Ausstellung geplant, kündigt Brutscher an. Auch die Fenster der Kirche in Tüllingen stammen von ihm. Das Angebot, in Zusammenarbeit mit Eiermann auch die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin mit Glasfenstern auszustatten, habe er aus familiären Grünen abgelehnt, berichtet die Museumsleiterin. Auch mit der Majolika Keramik-Manufaktur in Karlsruhe hat Baumann zusammengearbeitet. Eine große Vielfalt von Vasen in verschiedenen Farben geben Ausdruck dieses Schaffens.

Wäschekollektionen, Teppiche und Malerei

Ein weiterer Schwerpunkt Baumanns war Textiles: Neben Bademode und Unterwäsche-Kollektionen – so ist Baumann laut Brutscher der erste, der für das Unternehmen Schiesser farbige Unterwäsche entwarf – schuf er auch Designs für großflächige Textilien wie Bettwäsche sowie individuell gestaltete Wandteppiche, die bis heute sehr gefragt seien. Nicht zuletzt beschäftigte er sich mit Malerei. Seinen Bildern, die oft um das Thema Frauen und Wein kreisen, ist ein eigener Raum im Obergeschoss des Museums gewidmet. Apropos Wein: Auch Weinetiketten, sowohl für einen Weiler als auch für französische Winzer hat der vielseitige Künstler Baumann gestaltet.

Ausstellungen und Vernissagen

Zur Eröffnungsvernissage im Kulturzentrum „Le Triangle“ in Huningue (Frankreich) am Donnerstag, 10. Oktober, 18 Uhr, 3, rue de St. Louis, laden die Kuratoren der Ausstellungen sowie die Vertreter der drei Kommunen ein, lässt das Kulturamt Weil am Rhein wissen. Ein umfassendes Rahmenprogramm zu den verschiedenen Ausstellungen wird in Kürze erscheinen.