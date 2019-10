Weil am Rhein Ein Leben für das Kleinkunsttheater

Weil am Rhein (sif). Erwin Sütterlin, gelernter Malermeister mit einem starken Faible für die Kultur, war mehr als 45 Jahre leidenschaftlicher Theaterleiter und Regisseur beliebter Eigenproduktionen in Mundart. 18 Jahre leitete er engagiert das Lörracher Rießgässli und baute von 1988 an mit viel Idealismus und Herzblut das Theater am Mühlenrain (TAM) auf und aus. Er hat in all den Jahren das Altweiler Kleinkunsttheater zu einer Institution gemacht.