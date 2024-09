Weil am Rhein: Ein Neuanfang im „Hebelhof“

Der Weiler Gastronom, Bier- und Fleischsommelier, hat sich mit „Mitchs Barbecue“ als Grillspezialist, Caterer und Foodtruck-Betreiber einen Namen gemacht. Er wolle sich mit dem „Hebelhof“ ein neues, festes Standbein aufbauen, berichtet Rogg. Ende Oktober oder Anfang November wird das neue Restaurant eröffnet, der genaue Termin steht noch nicht fest.

Haus war immer in Familienbesitz

Rogg, der selbst in der „Krone“ in Alt-Weil den Beruf des Kochs gelernt hat, ist im „Hebelhof“ aufgewachsen. Das Gasthaus wurde um 1915 an der Schnittstelle von der Leopoldshöhe und Alt-Weil errichtet. Über den Gasträumen befinden sich noch vier Wohnungen. Von 1998 bis 2003 hat Rogg den „Hebelhof“ selbst bewirtschaftet, heute arbeitet er in der Pharmabranche.