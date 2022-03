Weil am Rhein Ein Neuer schwingt den Taktstock

Letztmals unter der Leitung von Dirigent Thomas Wengert eröffneten die 19 Märkter Musiker, unterstützt von drei Gastmusikern, das Hauptkonzert mit dem mitreißend und eingängig gespielten Stück „Sogno di Volare“. Das für Blasmusik von Michael Brown arrangierte Musikstück verkörpert den Traum vom Fliegen.

Weiter ging es mit „Manzara“ von Jacob de Haan. „Manzara“ ist türkisch, zu Deutsch „Landschaft“, und beschreibt musikalisch das wechselhafte Schicksal einer Bruchlandschaft in Rheinland-Pfalz in den vergangenen 150 Jahren. Im folgenden „Von Freund zu Freund“, von Martin Scharnagel geht es um Freundschaft zwischen Musikern. Von den Märker Musikern großartig interpretiert, kam hier das Potenzial guter Blasmusik wieder einmal voll zur Geltung.

Berberich übernimmt

Nachdem die Vorsitzende die Ehrungen vorgenommen hatte (wir berichten noch), hieß es großer Zapfenstreich für Dirigent Wengert. Er hatte 2013 die Leitung des Musikvereins Märkt übernommen und diesen in den folgenden acht Jahren „in guten und in schlechten Zeiten“, wie Götzmann es ausdrückte, zu neuen musikalischen Ufern und großem Erfolg geführt. Er sei, auch in turbulenten Zeiten, stets der „Fels in der Brandung“ gewesen

Nach 40 Jahren Dirigenten-Tätigkeit sei es nun genug, meinte Wengert. Er wolle jetzt in die zweite Reihe zurücktreten und nur noch als Trompeter in seinem Heimatverein Musik machen. Unter nicht enden wollendem Beifall mit stehenden Ovationen übergab er den Taktstock an seinen Nachfolger Berthold Berberich, der eine erfolgreiche Karriere als Dirigent mehrerer Musikformationen vorweisen kann und selbst Posaune spielt.

Berberich übernahm die Leitung des weiterführenden Konzerts und dirigierte als erstes den Ehrenmarsch für seinen scheidenden Kollegen Wengert: „Wolpertinger Marsch“ von Josef Lang Junior.

Danach wurde es amerikanisch mit „Dixieland Jamboree“, einem von John Warrington für Blasmusik arrangierten Medley weltbekannter und beliebter Dixie-Songs. Die zu diesem Anlass eigens zusammengestellte Dixie-Formation aus Klarinette, Trompete, Flügelhorn, Euphonium und Schlagzeug rockte mit kräftiger Unterstützung der übrigen Kollegen den Saal.

„Mit Vollgas“ zu Ende

Mit dem von Ron Sebregts arrangierten Hard-Rock-Lied „Final Countdown“ gehe der Abend mit „Vollgas“ zu Ende, meinte Ben Brock, der die Moderation des Konzerts übernommen hatte. Zunächst erklang noch das weltbekannte Liebeslied „Besame Mucho“, arrangiert von Markus Götz und – Überraschung – als Solist erwies sich Ex-Dirigent Thomas Wengert mit dem Flügelhorn als brillanter Profi. Nun waren die Zuhörer nicht mehr zu bremsen, mit der unter tosendem Beifall geforderten Zugabe, begab man sich auf Entdeckungsreise mit dem holländischen Seefahrer „Abel Tasman“ von Alexander Pfluger.

Und dann erklang noch das „Märkter Lied“, mit dem die Märkter Blasmusiker bewiesen, dass sie auch als Gesangverein „zwüsche Eimeldinge un Rhy“ bella Figura machen würden.