Weil am Rhein Ein neues Outfit für „Biggy“

Sie war in letzter Zeit etwas underdressed, die aufreizende Biggi am Ötlinger Ortseingang. Doch jetzt bekam Hanspeter Zöllins aus massivem Eichenholz gehauene Skulptur ein neues Outfit verpasst.

Weil am Rhein-Ötlingen (bn). Sie strahlt wieder in kräftigem Kolorit auf ihrem hellgrauen Podest. Die Zehennägel und Schuhe in knalligem Rot, das hautenge Kleid in hell leuchtendem Blau und die Frisur in dunkeltonigem Karminrot, durchsetzt mit schwarzen Streifen. Solchermaßen aufgehübscht wurde die vielbestaunte Holzfigur von Astrid Kolb aus Röttelnweiler, die zwar keine Profimalerin ist, dafür aber genau weiß, wie man sich modisch effizient in Szene setzt. Dies übrigens sehr zur Zufriedenheit des Binzener Bildhauers und Objektkünstlers und natürlich auch des Ötlinger Kunstförderers und Galeristen Gerhard Hanemann.

Dank seiner Initiative kam Biggy anno 2010 nach Ötlingen, wurde damals aber nicht durchweg herzlich willkommen geheißen. Doch mittlerweile will sie wohl niemand mehr an ihrem angestammten Platz vermissen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sie neu ausstaffiert wird. Vor sieben Jahren trug sie ein dunkelblaues Kleid und war blond, zwei Jahre später wurde sie in dunkles Grün gewandet und ihr Haar dunkelbraun gefärbt.

Bald danach lag sie einmal mitsamt Sockel auf der Erde und musste von Hanemann gereinigt und farblich aufgefrischt werden, was nicht zuletzt den Ausschlag für ihre jetzige Rundumerneuerung mit wetterfesten Acrylfarben gab.