Weil am Rhein: Ein Ötlinger Chor mit langer Tradition

Seine Wurzeln hat der Singkreis Ötlingen in dunkler Zeit. Ein Blick in die Chronik: Am 8. November 1943, der zweite Weltkrieg ging ins vierte Jahr, sangen acht Mädchen bei der Hochzeit des Pfarrers Hans-Helmut Wälde in Ötlingen. Weil es so viel Freude bereitet hat, das Singen und auch einfach das gemeinsame Tun in den harten Kriegsjahren, gründeten die Mädchen den Singkreis Ötlingen. Vorerst wurde im Pfarrhaus geprobt.