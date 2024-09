Weil am Rhein: Ein Philosoph, der in die heutige Zeit passt

Beim ersten Mal haben wir die von Schülern gestalteten Büsten im Dreiländergarten als Ausgangspunkt genommen.

Die Büsten im Dreiländergarten haben Schüler des Kant-Gymnasiums geschaffen. Foto: Martin Jösel

Wir haben sie betrachtet und uns gefragt: „Sind das melancholische oder sind das freundliche Menschen?“ Ein zweiter Impuls waren Gedankenschnipsel Epikurs, die ich auf kleinen Zetteln vorbereitet habe. Sie dienten als Gesprächsanregung in Kleingruppen. Dieses Gespräch möchten wir beim kommenden Termin gern fortsetzen.

Richtet sich Ihre Einladung also an die gleichen Teilnehmer? Um was geht es genau beim zweiten „Philosophischen Gespräch“?

Die, welche schon da waren, können gern wieder kommen und ihre Erkenntnisse vertiefen. Die Einladung richtet sich aber grundsätzlich an alle Interessierten. Dieses Mal soll uns ein Brief von Epikur an einen Freund unser Ausgangspunkt für Gespräche sein. Auch Epikur hat sich mit seinen Anhängern übrigens häufig in einem Garten versammelt.

Sollte Philosophie generell einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft haben?

Insgesamt natürlich: ja. Ich bin froh, dass das Fach Ethik heute in der Schule deutlich wichtiger ist als noch vor wenigen Jahren. Dort werden grundlegende Fragen thematisiert, abseits der Mechanismen von Kapitalismus, Marktwirtschaft und Konsum. Gerade in der heutigen Zeit des Katastrophenjournalismus ist es wichtig, mal innezuhalten und ein Fenster zu öffnen für Inhalte jenseits der Tagesaktualität. Das erste Mal, das ich das mit Erwachsenen versucht habe, liegt acht Jahre zurück. Sich mit den Schriften der Philosophen zu befassen und sich auf ihre Gedankenwelt einzulassen Durchhaltevermögen und Geduld.

Zur Person: Martin Jösel

1955 in Karlsruhe geboren studierte der Lehrer im Ruhestand in Freiburg und Innsbruck Germanistik, vergleichende Literaturwissenschaft, Geschichte und auch etwas Philosophie. Er war Lehrer am Lise-Meitner-Gymnasium Grenzach-Wyhlen, am Kant-Gymnasium Weil am Rhein und hat acht Jahre die Volkshochschule in Grenzach-Wyhlen geleitet. Sechs Jahre war darüber hinaus er an der Deutschen Schule in Brüssel tätig. Martin Jösel ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Söhne

Erfinder des Kant-Holzes

Zum 50. Jubiläum des Kant-Gymnasiums hat Jösel das Kant-Holz initiiert, auf dessen vier Seiten die vier zentralen Fragen des Philosophen Immanuel Kant eingraviert sind, und von dem in der Folge bereits rund 1200 ihren Weg zu praktisch tätigen Politikern und anderen einflussreichen Personen gefunden haben.