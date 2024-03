Weil am Rhein: Ein Plädoyer für mehr wirtschaftliche Freiheit

Kranker Mann ?

In vielen Branchen gebe es derzeit keinen Optimismus, damit stieg Neske in seinen Vortrag ein und verwies auf das renommierte Wirtschaftsblatt „The Economist“ . Im vergangenen August hieß es dort: „Ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas?“ Neske erläuterte, dass das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland 2023 unter minus 0,1 Prozent gesunken ist, in China hingegen lag es über fünf Prozent. Laut der Jahresprognose 2024 werde Deutschland nicht über 0,3 Prozent Wachstum kommen. Neske sprach von einer „Wellblechökonomie“. Das „Nullwachstum“ werde sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzen.

Wegbrechen von Stützen

Drei zentrale Stützen der deutschen Wirtschaft sind laut Neske weggebrochen: die billige Energie aus Russland, der Export nach China und der militärische Schutz der USA. Des Weiteren hätte Deutschland viel an Produktivität verloren, das liege unter anderem an den vielen Urlaubs- und Feiertagen und an den abnehmenden Arbeitsstunden pro Beschäftigte.