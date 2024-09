Weil am Rhein: Ein Platz für alle

Spiel endet nach 21 Punkten

Auf die Frage, ob sie denn den Platz schon einmal benutzt haben, kommen jedoch nur vage Antworten. „Ich habe bisher nur bei der Eröffnung gespielt, sonst nicht so wirklich“, sagt Şeker Kaim Çakmak. Daraufhin kommt nur zustimmendes Nicken, ja, so sehe es bei den anderen auch aus. Es sei halt Feriensaison gewesen. Außerdem sei es sehr heiß gewesen, und wenn es einmal nicht heiß war, so hat es geregnet. Jedoch würde der Nachtsport den Platz wohl regelmäßig nutzen.