Weil am Rhein: Ein Ponyhof für den Kindergarten

Auf dem Gestüt Markgräfler Straße in Haltingen gibt es Pferde, die aber gleichwohl auch Reiterinnen oder Reiter sind. Wie bitte? Nein, den Autor dieser Zeilen knutscht kein Elch, noch hat es ihn aus dem Sattel gehauen, schreibt die Stadtverwaltung Weil am Rhein in einer Mitteilung.