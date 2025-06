Weil am Rhein: Ein profilierter Unternehmer mit Erfindergeist

Manfred Wampfler, ein gebürtiger Sachse, der in Neukirchen im Kreis Meißen geboren und in Reinsberg bei Freiberg aufgewachsen ist, hatte schon früh seine Faszination für Technik entdeckt. Nach seinem bereits mit 21 Jahren erfolgreich in Dresden abgeschlossenen Ingenieurstudium trat der leidenschaftliche und innovative Konstrukteur in Eberswalde seine erste Arbeitsstelle an. Doch bald merkte er, dass er sich in dem System der DDR nicht verwirklichen konnte und ging 1955 in den Westen nach Duisburg zur größten deutschen Kranbaufirma, ehe es ihn ins Dreiländereck nach Basel verschlug.

1959 machte er sich dann in einer Doppelgarage mit einer Dreh- und Werkbank, einem Reißbrett und einem Schreibtisch selbstständig. Zunächst entwickelte er Gummipuffer für Krananlagen und später auch Stromzuführungssysteme. Diese waren auch in Frankreich, der Schweiz und Schweden gefragt, so dass seine Firma schnell wuchs und die Doppelgarage zu klein wurde. Deshalb siedelte er 1963, damals mit fünf Mitarbeitern, nach Märkt um, wo er ein Grundstück gekauft und ein Betriebsgebäude gebaut hatte. Das Unternehmen expandierte stark und hatte auch Niederlassungen in Irland, den USA und in Asien. Als besondere Wertschätzung seines unternehmerischen Wirkens empfand Manfred Wampfler zum 40. Firmengeburtstag den Besuch des ehemaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher.