Weil am Rhein Ein Projektteam vertritt die Interessengruppen

Fronleichnam und Kreistrachtenfest

Die Verantwortlichen des Kreistrachtenfests auf dem Lindenplatz bieten an, dass die Bühne bereits für einen Freiluftgottesdienst am Donnerstag genutzt werden könnte. Da St. Maria turnusgemäß dran gewesen wäre, musste der Rat dem Vorziehen von St. Peter und Paul zustimmen. Der Fronleich- nams­gottesdienst 2022 findet also am 16. Juni auf dem Lindenplatz in Weil am Rhein statt.

Christmette in St. Maria

Der Rat hatte außerdem die Frage zu klären, wann die Christmette in St. Maria stattfindet, da die Coronaverordnung bei Alarmstufe 2 eine Ausgangssperre vorsieht. Die Christmette in St. Maria beginnt um 22 Uhr. Der spätere Zeitpunkt biete den Vorteil der größeren Auswahl und einer Entzerrung.

Kirchenentwicklung Pastoral 2030

Die zukünftige „Pfarrei-Neu“ deckt sich mit dem jetzigen Dekanat Wiesental. Dekan Gerd Möller und Dekanatsreferent Matthias Wößner sind als lokale Projektkoordinatoren (LPK) beauftragt, den Transformationsprozess zu koordinieren. Unterstützt werden sie dabei von Dorothea Lubahn, einer Trainerin für Erwachsenenbildung und Kommunikation aus München. Ihre Aufgabe ist es, alle an der Kirchenentwicklung beteiligten zentralen Gruppierungen zu begleiten, in dem außer ihnen 13 weitere Personen aus den Bereichen Kirchengemeinden, Caritas und Bildung mitarbeiten.

Diese Personen sollen bis Ende Februar vorgeschlagen und vom Dekanatsrat gewählt werden. Das Projektteam vertritt die verschiedenen Interessengruppen im Projekt, vereinbart das konkrete Vorgehen, sondiert Themen und setzt entsprechende Arbeitsgruppen ein, trifft aber keine eigenständigen Entscheidungen. Es orientiert sich an der Frage: „Wie kann Gemeindeleben vor Ort stattfinden?“.

Der Rat merkte an, dass diese Vorschläge von großer Tragweite seien und deshalb nicht vorschnell getroffen werden sollten. Es wurden auch erste Namen für den Bereich Bildung aus dem Rat genannt. Gewählt werden die Kandidaten des Pfarrgemeinderats für die Wahlversammlung im März in der Sitzung am 2. Februar.

Gottesdienst-Gestaltung am 8. und 9. Januar

Zur Vorbereitung traf sich eine Gruppe online am 8. Dezember. Auf der Klausur im Juni in Falkau haben die dort Anwesenden mit Zeichen- und Bastelmaterial ihr persönliches Kirchenbild dargestellt. Diese Darstellungen sollen in einer Art Wanderausstellung in den drei Kirchen vorgestellt werden, beginnend an dem betreffenden Wochenende im Januar. Die Pfarrgemeinderatsmitglieder können einen kurzen Text zu ihrem Bild verfassen. Die Namen werden nicht veröffentlicht. Damit sollen auch Gemeindemitglieder angeregt werden, über ihr Kirchenbild nachzudenken.