Weil am Rhein Ein Ring für Meister Adebar

Es ging hoch hinaus. Foto: Saskia Scherer

Weil 2023 ein ungerades Jahr ist, werden die Ringe am linken Bein befestigt – oberhalb des Kniegelenks. Die Altstörche fliegen derweil weg, schauen von ferne. Prompt sieht man eines der Elterntiere am Kirchturm vorbeifliegen. „Manchmal bemerken sie es aber auch gar nicht, weil sie auf Futtersuche sind“, weiß Hübner. Mit geübtem Griff bringt sie die Ringe an, die mit einer Nummer sowie Adresse und Kontaktdaten der Vogelwarte in Radolfzell versehen sind. „Man muss fest zudrücken, der Ring muss richtig einrasten, dann bleibt er dran“, erklärt Hübner. Das Geschlecht der Tiere kann beim Beringen übrigens nicht festgestellt werden – dafür müssten extra Federn entnommen und untersucht werden.