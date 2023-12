Weil am Rhein: Ein Scheck statt Weihnachtskarten

In der Kanzlei habe man sich erneut dafür entschieden, keine Weihnachtskarten zu versenden, sondern stattdessen die so eingesparten Kosten in vierfacher Höhe für einen guten Zweck zur Verfügung zu stellen. Christel Stauß, Vorsitzende des Vereins „Hilfe für Wohnsitzlose“, einer Initiative von Mitgliedern aus den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Weil am Rhein, berichtete, dass im abgelaufenen Jahr, wie vor Corona, täglich etwa 20 bis 30 Mittagessen zum Preis von 1,50 Euro je Essen ausgegeben werden konnten. Die Kosten pro Essen lägen wohl bei 8,50 Euro, die Differenz zu überbrücken sei nur möglich, weil die Stadtverwaltung die Räume unentgeltlich überlasse und Spenden in ausreichender Höhe zur Verfügung stünden. Dass die Tagesstätte von der Weiler Bevölkerung und aus dem Umland unterstützt werde, sei die Grundlage für die Fortführung des Projekts, heißt es.